Томские сотрудники ГИБДД провели в эти выходные проверку на нетрезвых водителей

В результате всех аварий погибли 15 человек, 60 получили травмы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области сотрудники ГИБДД 17 и 18 декабря провели проверку на нетрезвых водителей. С начала 2021 года в регионе уже было зарегистрировано 50 ДТП с участием нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«За езду в пьяном виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет», - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, только в этом году на дорогах произошло 50 аварий с участием водителей, которые были в алкогольном опьянении. В результате всех аварий погибли 15 человек, 60 получили травмы.

Сотрудники ГИБДД просят сообщать о пьяных водителях по телефону 102 или ближайшему наряду ДПС.