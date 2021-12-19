В Томской области зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперштаба, 318 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 44 670 человек. Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 19 декабря 2021 года, в Томской области выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 59 974 подтвержденных случая заболевания.

По данным оперштаба, 318 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 44 670 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,87. В коечном фонде свободно 28,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 27 967 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 023 пациента скончались, 36 414 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 214 790 человек, 297 203 скончались, 7 919 250 выздоровели.