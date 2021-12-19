В фестивале «Хрустальный Томск» победила «Небесная кобылица» ледовых скульпторов из Якутии

Площадь Новособорную в Томске до весны будут украшать ледовые скульптуры, с любовью и мастерством выполненные художниками и подаренные нам на Новый год. Фото: сайт мэрии.

В субботу, 18 декабря, в Томске подвели итоги VI фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Его тема - «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов»: новый 2022 год в России был объявлен Годом народного искусства. В течение недели 16 лучших скульпторов со всей страны работали над созданием ледяных фигур на площади Новособорной.

По сообщению мэрии, диплом победителя и памятный приз фестиваля «Хрустальный Томск» получила команда «РоК» (Якутия), выполнившая скульптуру «Небесная кобылица». Второе место разделили сборные «Леко» (Якутия) со скульптурой «Печка самоходная» и «Плантация» (Хабаровск) с работой «Полет шмеля». Третье место - у команды «Золотые крылья» (Якутия) со скульптурой «Туйварыма Куо» и томской «Снежинки» с работой «Из пруда - без труда».

Михаил Ратнер, и.о. мэра Томска, поздравил всех участников фестиваля.

- Новособорная площадь превратилась в огромный выставочный зал под открытым небом. Томичи могут полюбоваться готовыми скульптурами, каждая из которых неповторима. Поздравляю победителей, хотя победили сегодня, несомненно, все, - в частности, сказал он.

Мастера фестиваля «Хрустальный Томск» получили дипломы. В завершение присутствовавших на награждении ждал сюрприз – на площади засверкала светящаяся скульптура в форме цифр наступающего года - «2022».