Погода в Томске и области 19 декабря 2021 – похолодание, снег и ветер

Сейчас за окном -16, пасмурно. Одевайтесь по погоде, берегите себя, проведите воскресенье с удовольствием. Фото: сайт администрации Томска.

В воскресенье, 19 декабря, в областном центре будет облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. Ветер восточный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем -10, -12. На дорогах гололедица.

В регионе также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура днем -15, -20, по югу -7, -12, по северу -25, -30°С. На дорогах гололедица.