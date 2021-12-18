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Здоровье18 декабря 2021 9:52

В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

Выявлено 192 новых случая заражения
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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По данным оперштаба, 356 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 44 352 человека. Фото: сайт мэрии Томска.

По данным оперштаба, 356 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 44 352 человека. Фото: сайт мэрии Томска.

В субботу, 18 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 658 человек.

Также в Томской области выявлено 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 59 786 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 356 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 44 352 человека.

Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,86. В коечном фонде свободно 28,5% мест.

За последние сутки в стране выявлено 27 434 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 076 пациентов скончалось, 36 145 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 186 823 человек, 296 180 скончались, 8 200 971 выздоровели.