Инновационный детский сад заработает в Томске в конце января

Совсем скоро новый корпус инновационного детского сада №24 распахнет двери для ребятишек Томского академгородка. Фото: сайт администрации города Томска.

На уходящей неделе мэрия оценила ход работ по строительству детских садов, которые ведутся в Томске в рамках нацпроекта «Демография». Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса детского сада на 145 мест по ул. Академика Сахарова, 46 в мкр. Наука. Уже закуплена мебель для групп и оборудование пищеблока. В конце января детский сад будет готов принять воспитанников, он станет структурным подразделением детсада №24, сообщила пресс-служба городской администрации.

- Педагогический коллектив для работы в детском саду уже набран, проводится обучение сотрудников, списки детей составлены, - рассказала заведующая Лариса Корякина.

По информации мэрии, детсад №24 имеет статус муниципальной инновационной площадки. Подразделение на ул. Академика Сахарова будет работать по концепции «Детский сад – Наукоград», что соответствует его расположению в микрорайоне Наука Академгородка. Акцент будет поставлен на интерактивные виды деятельности: конструирование, игровую робототехнику и другие.

Уточняется, что в здании детского сада по ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1) строительно-монтажные работы находятся на финальной стадии, его ввод в эксплуатацию запланирован на следующей неделе. Общий объем выполнения строительных работ по четырем другим детсадам (ул. Ивановского, 18 (1-й и 2-й корпусы), ул. Демьяна Бедного, 4а и ул. Ивана Черных, 73 составляет от 60 до 80 процентов.

По словам и.о. мэра Михаила Ратнера, 4 новых детсада в Томске введут в эксплуатацию до 2022 года. Два из них - по Иркутскому тракту и ул. Высоцкого - готовы принять детей с начала нового года.