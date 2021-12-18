С января в Томске оплата за проезд в общественном транспорте снова подорожает

Проездные на муниципальный транспорт в январе дороже не станут, в отличие от разовых билетов а автобусах и электротранспорте. фото: сайт мэрии Томска.

Езда на городских троллейбусах, трамваях и в автобусах с оплатой наличными или картой с 1 января 2022 года станет дороже на 1 рубль, что не противоречит постановлению мэрии, подписанному в 2019 году. Цена на ежемесячные проездные, напротив, останется неизменной, сообщила мэрия Томска.

«Стоимость ежемесячных проездных билетов на муниципальном транспорте с 1 января 2022 года останется неизменной – 800 рублей для школьников, студентов и членов многодетных семей, 1200 рублей для остальных пассажиров, 360 рублей стоит проездной для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Проездные билеты рассчитаны на неограниченное количество поездок на двух видах электротранспорта», - говорится в сообщении.

Уточняется, что постановлением администрации Томска с 2019 года предусмотрено ежегодное удорожание стоимости проезда в автобусах и электротранспорте на один рубль до 2024 года. Рост цен на билеты имеет границы. К примеру, с 1 января 2022 г. проезд пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов не должен быть больше 24 рублей, для женщин 55 лет и старше и мужчин 60 лет и старше – 21 рубля за одну поездку в автобусе, 19 рублей - в электротранспорте.

Добавляется: тарифы позволяют перевозчикам работать по стоимости как равной, так и ниже предельной. Согласно заключенным в 2019 году 5-летним муниципальным контрактам, представители транспортного бизнеса обязались улучшать качество пассажироперевозок.