В Октябрьском районе Томска часть домов все еще остается без холодной воды из-за аварии

Ремонт коммунальных сетей в Октябрьском районе затягивается, холодное водоснабжение в части домов все еще отсутствует. Фото: сайт "Томскводоканала".

До сих пор без холодной воды остаются жители ряда домов в Октябрьском районе. Здесь продолжаются ремонтные работы. Ориентировочно подачу ресурса могут возобновить вечером 18 декабря. Будет организован подвоз воды к домам, сообщила в субботу администрация Томска в своем телеграм-канале.

Напомним, что в пятницу, 17 декабря, часть домов Октябрьского района в областном центре осталась без холодной воды. «Из-за порыва на водопроводных сетях воды не будет до 23.30», - предупредила горожан пресс-служба мэрии.

Утром в субботу стало известно, что к ресурсу подключили не всех потребителей. Как уточнили в горадминистрации, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях ООО "Томскводоканал" сегодня, 18 декабря, будет отсутствовать холодное водоснабжение по ул. С. Лазо, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 23 стр.1, 25, 25б, 25г, 27; ул. Беринга; ул. Иркутский тракт, 118 – 128; ул. Мичурина, 59 -97; ул. Б. Куна, 28-30.

В департаменте городского хозяйства отметили: подвоз воды будет осуществляться к дому по ул. Мичурина, 51/5 (возле магазина "Антонов Двор"), а также цистерна с водой приедет на площадку между домами по ул. С. Лазо, 25-27.