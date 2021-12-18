Погода в Томске и области 18 декабря 2021 – тепло, осадки и порывистый ветер с дальнейшим похолоданием

Сейчас за окном -4, небольшой снег. Днем синоптики прогнозируют -3, -5 градусов. На дорогах гололедица. Берегите себя, проведите субботу с пользой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 18 декабря, в областном центре будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Днем столбики термометров дойдут до отметок -3, -5 °С. На дорогах гололедица.

В регионе также ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, местами изморозь. Ветер юго-западный, по северу с переходом на северо-западный, скорость будет достигать 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем от -3 до -8, местами -9, -14, по крайнему северу -15, -20°С. На дорогах гололедица.

В воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют в Томске похолодание от -7 до -14 ночью и -8, -10 днем. В Томской области мороз в воскресенье может дойти днем до -20 градусов, по северу до -25, -30. В понедельник в дневные часы потеплеет до -13, -18, в северных районах ожидается -19, -24. В продолжение этих дней на всей территории региона возможны осадки.