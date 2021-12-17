Условно осужден 20-летний томич, который хотел включить сподвижника Гитлера в ряды «Бессмертного полка»

Региональный суд приговорил 20-летнего жителя Томска к 2 годам лишения свободы условно за то, что он дважды пытался разместить на сайте "Бессмертный полк онлайн" изображение соратника Адольфа Гитлера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная прокуратура 17 декабря сообщила о том, что Томский областной суд вынес приговор 20 - летнему Сергею Сахарову, которого признали виновным по статье УК РФ «Реабилитация нацизма».

- Установлено, что 7 мая 2020 года, а также 2 мая 2021 года с целью реабилитации нацизма Сахаров, используя мобильный телефон, оформил заявку для публичной демонстрации на сайте «Бессмертный полк онлайн» фото начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии, одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера в период с 1930 по 1945 годы Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны, - пояснили в облпрокуратуре. – Томича признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

В ведомстве уточнили, что суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 200 тыс. рублей, а также с «лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях сроком на 2 года».

Сотрудники прокуратуры добавили: приговор не вступил в законную силу.