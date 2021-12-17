Пятеро томичей за минувшие сутки перевели мошенникам более 170 тысяч рублей

В общей сложности обманутые мошенниками лишились более 170 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске пятеро жителей города лишились более 170 тысяч рублей за минувшие сутки. Их обманули в интернете, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, пятеро жителей Томской области, желая осуществить сделки по купле-продаже товаров через социальные сети и популярные сайты объявлений, лишились своих денежных средств», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что северчанин в одной из социальных сетей нашел объявление о продаже детской мебели. Найдя интересующий товар, он произвел заказ, а во «всплывающем окне» ввел данные своей банковской карты и код с обратной стороны. До настоящего времени посылка с товаром не поступила.

По такому же принципу была обманута жительница Кировского района. Она, желая продать платье, разместила объявление на одном из сайтов. После чего ей написала девушка, сообщив о том, что хочет приобрести товар и попросила оформить курьерскую доставку в другой город. Пройдя по ссылке, потерпевшая ввела банковские реквизиты и код на обратной стороне карты. В результате с ее счета списались денежные средства.

Помимо этого, жительница села Молчаново, в целях приобретения двигателя на свой автомобиль оставила заявку на одном из сайтов по продаже автодеталей. Через некоторое время ей перезвонил менеджер и предложил заключить соглашение на приобретение товара. После перевода денежных средств на счет, продавец перестал выходить на связь.

В общей сложности обманутые мошенниками лишились более 170 тысяч рублей.