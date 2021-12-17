В Томске 17 декабря вечером были зафиксированы пробки в 9 баллов

На время 18.30, скорость движения машин и других транспортов на отдельных участках дорог не превышала 5-7 км/ч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в пятницу, 17 декабря, вечером были зафиксированы пробки в 9 баллов. Движение затруднилось на нескольких центральных улицах, такая информация появилась исходя из данных в приложении «Яндекс.Пробки».

На данный момент больше всего затрудненно движение ул. Дальне-Ключевской, на ул. Транспортной, в районе Телецентра, на кольцевом перекрестке Иркутского проспекта, на ул. Смирнова, ул. Ракетной, ул. Сибирской и Комсомольского проспекта. Также томичи стоят в заторе на пересечении улиц Герцена и Красноармейской, в конце ул. Елизаровых.

Судя по данным из приложения, на время 18.30, скорость движения машин и других транспортов на отдельных участках дорог не превышала 5-7 км/ч.