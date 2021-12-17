Жители Стрежевого смогут летать в Красноярск с 2022 года

Время в пути составит около 3,5 часов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году в Томской области в городе Стрежевой местные жители смогут летать в Красноярск. Рейс будет стыковываться в Томске, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Жители Стрежевого с 5 января смогут улететь в Красноярск через стыковку в Томске», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что рейс будет выполнять авиакомпания «КрасАвиа». Обратно из Стрежевого самолет вылетает в 11.05 и прилетает в Томск в 12.35. После 50-минутной стоянки самолет в 13.25 отправляется в Красноярск и прибывает туда в 14.45. Время в пути составит около 3,5 часов.

Как отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, несмотря на непростые условия, связанные с пандемией, в Томске продолжает планомерно развиваться маршрутная сеть из томского и стрежевского аэропортов.

Добавляется, что купить билеты без сборов, а также посмотреть расписание можно на сайте авиакомпании «КрасАвиа».