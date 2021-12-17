Кирилл Новожилов рассказал в Кремле об интересах томских предприятий

Томскую область на юбилейном, XXX съезде представил руководитель регионального отделения РСПП, президент Союза работодателей Томской области Кирилл Новожилов.

В Москве проходит ежегодный съезд членов Российского союза промышленников и предпринимателей. В работе форума приняли участие президент России Владимир Путин и федеральные министры; на съезде обсудили участие бизнеса в реализации нацпроектов и инициатив социально-экономического развития страны.

Томскую область на юбилейном XXX съезде представил член правления РСПП, руководитель регионального отделения РСПП, президент Союза работодателей Томской области Кирилл Новожилов. Томский делегат отметил атмосферу открытости на мероприятии. По мнению Новожилова, без дискуссий и споров, постоянного общения и «включенности» в процесс невозможно выстроить полноценное сотрудничество между бизнесом и властью.

- Это знаковое событие для всех промышленных предприятий России. В нем принимает участие цвет российских промышленников и предпринимателей, те люди, которые создают рабочие места, пополняют бюджет страны. Наг регион представляет делегация Союза работодателей Томской области. Во главе угла для нас стоят защита и продвижение интересов промышленных предприятий нашего региона и, конечно же, тех, кто трудится на этих предприятиях. Наша организация объединяет более 30 предприятий, а это более ста тысяч рабочих и членов их семей. Союз работодателей Томской области – полноценный субъект экономической политики региона, у нас есть полное право на равных общаться и с региональной, и федеральной властью. А съезд РСПП – отличная возможность для того, чтобы озвучить свою позицию и внести предложения по самым важным для нас вопросам, - рассказал президент Союза работодателей Томской области Кирилл Новожилов.

Делегат также отметил, что сохранение производственного потенциала Томска, развитие трудовых ресурсов, постоянное улучшение условий труда – это общая задача регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей и Союза работодателей Томской области, и только командный формат работы сделает ее продуктивной.