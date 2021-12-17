В Томской области в 2021 году было направлено более 40 млн рублей на поддержку старшего поколения

Из этих денег боле 30 млн были направлены на помощь в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области на поддержку старшего поколения в 2021 году было направлено более 40 млн рублей. По всем видам материальной помощи получили более 3 300 человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В этом году для реализации мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» в городском бюджете предусмотрено 42,4 млн рублей. Поддержку получили более 12,4 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что из этих денег боле 30 млн были направлены на помощь в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан. Помимо этого, почти 9,5 млн направили на содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества.

Отмечается, что по всем видам материальной помощи получили более 3 300 человек. Также, все мероприятия по матпомощи исполнены в полном объеме.