В Томске часть домов Октябрьского района останется без холодной воды

Из-за порыва на водопроводных сетях воды не будет до 23.30. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске 17 декабря часть домов Октябрьского района останется без холодной воды. Из-за порыва на водопроводных сетях воды не будет до 23.30, сообщает пресс-служба мэрии города.

«По информации «Томскводоканала», часть домов Октябрьского района Томска сегодня из-за порыва на водопроводных сетях останутся без холодной воды до позднего вечера», - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что полный перечень адресов, где до 23:30 будет отсутствовать холодное водоснабжение можно посмотреть на сайте.

Также отмечается, что можно уточнить информацию можно по телефону диспетчерской службы Томскводоканала: тел. 90-50-90 и позвонив в городскую оперативно- дежурную службу 005.