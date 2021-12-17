Жительница Северска обратилась в полицию после того, как обнаружила на улице труп своей собаки

Свидетелей и очевидцев просим обратиться в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск по телефону: 8 (3823) 779202. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в городе Северск местная жительница обратилась в полицию после того, как обнаружила на улице труп своей собаки. На месте происшествия свидетели нашли осколки бампера, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск поступило сообщение от жительницы города Северск об обнаружении на ул. Курчатова трупа принадлежащей ей собаки», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что по словам женщины, отпустила собаку погулять, а когда вышла на улицу, обнаружила мертвое животное около проезжей части. После этого сотрудники полиции опросили свидетелей, которые осколки бампера транспортного средства. По предварительной причине, собаку сбил автомобиль.

На данный момент стражами порядка устанавливается личность владельца машины. Свидетелей и очевидцев просим обратиться в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск по телефону: 8 (3823) 779202.