Томич обратился в прокуратуру после того, как ему выплатили неправильный расчет пособия по безработице

Прокурор лично направил иск в суд о перерасчете и выплате пособия по безработице в максимальном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный житель обратился в прокуратуру после того, как ему выплатили неправильный расчет пособия по безработице. Выплата была меньше в три раза, сообщает пресс-служба областных правоохранительных органов.

«Прокуратура г. Томска провела проверку по обращению местного жителя о несогласии с размером пособия по безработице, начисленным ему органом службы занятости», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что томич обратился в центр занятости с заявлением в целях поиска подходящей работы. При этом он самостоятельно представил трудовую книжку и сведения о заработке за последние 3 месяца, при которых ему причиталось пособие по безработице в максимальной величине. Но в принятии службой занятости было отказано, по причине, якобы наличия сведений о заработной плате в Пенсионном фонде России. Помимо этого, в нарушение требований закона для выплаты пособия выбран неверный расчетный период, после чего выплата уменьшилась в три раза.

После этого, прокурор лично направил иск в суд о перерасчете и выплате пособия по безработице в максимальном размере. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

На данный момент томичу выплатили полное пособие по безработице.