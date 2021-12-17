В Томской области сети позволяют подключить к газу еще 20 тысяч абонентов

Газифицировать свое жилье, а потом платить за газ - не такое уж дешевое удовольствие... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области к созданным сетям газораспределения могут подключиться еще свыше 20 тысяч домовладений в 91 населенном пункте дюжины муниципалитетов, сообщила 17 декабря пресс-служба администрации региона.

По словам заместитель губернатора Томской области Анатолия Рожкова, существует еще достаточный резерв уже готовой газовой инфраструктуры. Бесплатно подвести голубое топливо до своего участка могут жители уже газифицированных территорий региона, но при этом спрос на это пока невысок.

Сообщается, что к середине декабря по программе «Социальная газификация» от жителей региона поступило чуть меньше 6 тысяч заявок при общем резерве уже построенной газораспределительной сети более чем в 20 тысяч.

Стоит напомнить, что по президентской программе «Социальная газификация» владельцы земельных участков и зарегистрированных домовладений могут бесплатно подвести газ к границам своей территории.

Кроме того, для компенсации затрат на газификацию в Томской области действуют меры соцподдержки.