В Томской области урожай зерновых состоит на 60 процентов из пшеницы третьего класса

Томская область собрала неплохой и качественный урожай зерновых в этом году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области после проведенного анализа в лабораторных условиях выяснилось, что пшеница третьего класса составила 63% от общего объема обследованной злаковой культуры, собранной с полей хозяйств, сообщила пресс-служба департамента по социально-экономическому развитию села региона. Отмечается, что это на 9% меньше, чем в прошлом году.

Специалисты информируют о том, что за четыре минувших месяца в регионе проанализировано 222,4 тысячи тонн зерна. Проведенные лабораторные исследования подтверждают качественные характеристики зерна продовольственных кондиций на 98%. Причинами ухудшения качества зерновых названы затяжные дожди и ранние заморозки во время уборочной.

Сотрудники департамента отмечают, что лидерами по сбору ценной пшеницы 3 класса являются сельхозтоваропроизводители Первомайского района, также неплохие результаты у аграриев Шегарского, Кожевниковского, Асиновского районов.

Лабораторные исследования пшеницы из районов региона продолжаются.