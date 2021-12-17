Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика17 декабря 2021 8:19

В Томской области урожай зерновых состоит на 60 процентов из пшеницы третьего класса

Это очень неплохое зерно, пригодное для выпечки мучных изделий
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Томская область собрала неплохой и качественный урожай зерновых в этом году

Томская область собрала неплохой и качественный урожай зерновых в этом году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области после проведенного анализа в лабораторных условиях выяснилось, что пшеница третьего класса составила 63% от общего объема обследованной злаковой культуры, собранной с полей хозяйств, сообщила пресс-служба департамента по социально-экономическому развитию села региона. Отмечается, что это на 9% меньше, чем в прошлом году.

Специалисты информируют о том, что за четыре минувших месяца в регионе проанализировано 222,4 тысячи тонн зерна. Проведенные лабораторные исследования подтверждают качественные характеристики зерна продовольственных кондиций на 98%. Причинами ухудшения качества зерновых названы затяжные дожди и ранние заморозки во время уборочной.

Сотрудники департамента отмечают, что лидерами по сбору ценной пшеницы 3 класса являются сельхозтоваропроизводители Первомайского района, также неплохие результаты у аграриев Шегарского, Кожевниковского, Асиновского районов.

Лабораторные исследования пшеницы из районов региона продолжаются.