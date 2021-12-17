Судебные приставы активно занимаются должниками за тепло «ТомскРТС»

Жители Томска и местные организации накопили невероятную сумму долгов за тепло! Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По данным на начало декабря текущего года, долги томичей и организаций областного центра за услуги теплоснабжения превышают 2 млрд рублей, что на 270 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба АО «ТомскРТС». Наиболее действенным способом стимулирования неплательщиков рассчитаться остается ограничение на их выезд за границу. Свыше 1 тысячи томичей в этом году не смогли уехать и улететь в другие страны из-за долгов по оплате тепла.

По информации пресс-службы энергетической компании, из этих 2 млрд рублей непосредственно жители должны за тепло 1,6 млрд рублей. Специалисты «ТомскРТС», в частности, передали службе судебных приставов свыше 12 тыс. исполнительных документов о взыскании с должников за услуги теплоснабжения 250 млн рублей. После этого сотрудники федерального ведомства провели более 100 арестов имущества неплательщиков. В это число попали 20 автомобилей, более 30 объектов недвижимости и три земельных участка.

Кроме того, «ТомскРТС» по вопросу задолженности обращалась и к коллекторам, и в Национальное бюро кредитных историй. Так, что должников за тепло впереди ожидает много неприятностей.