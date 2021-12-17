Из Томской области в 2021 году наиболее активно пассажиры летели в Китай, Германию и Грузию

Люди продолжают летать и ездить даже в условиях пандемии... Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За десять месяцев уходящего года из Томской области в страны дальнего зарубежья уехали 119 человек, в основном они посещали Китай (37 человек), Германию (27 человек) и Грузию (13 человек), сообщает пресс-служба Томскстата.

Как информируют специалисты областного управления федеральной службы, за этот период в Томскую область прибыло из других стран – 9 305 человек. Так, из стран дальнего зарубежья прибыло 639 человек. Наибольшее число прибывших из Китая (160 человек), Вьетнама (92 человека), Индии (78 человек) и Сирии (39 человек).

В то же время выехали из области в зарубежные страны – 2 468 человек. Сообщается, что у выезжающих за границу наиболее популярны страны СНГ, это направление выбрало 2 349 человек. Они отправились, в частности, в Казахстан (813 человек), Узбекистан (614 человек) и Киргизию (349 человек). Это легко объяснимо. Среди прибывших из-за границы за этот период текущего года наибольшее число составляют граждане из стран СНГ – 8 666 человек. На первом месте находится Казахстан (5 022 человека), на втором – Узбекистан (1 495 человек), на третьем – Киргизия (967 человек). Конечно, это не только трудовые мигранты, но и студенты местных вузов.

Отмечается, что в Томскую область за январь-октябрь 2021 года прибыло 30 293 человека, выбыло – 26 146 человек. За счет миграционного притока численность населения увеличилась на 4 147 человек.