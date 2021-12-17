Томич оплатил долги по коммунальным платежам после ареста джипа

Иномарка попала в поле зрения программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав» на одной из трасс Томска. Фото: Алексей ФОКИН

Партнеры по бизнесу наличными оплатили 200 - тысячный долг, чтобы избежать изъятия дорогостоящей иномарки, сообщили в региональном управлении ФССП.

«Задолженность томички по налогам, коммунальным платежам и исполнительскому сбору в бюджет РФ составила 200 тыс. рублей. Приставы вынесли запрет на регистрацию ее автомобиля Toyota Land Cruiser 200, а вскоре иномарка попала в поле зрения программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав» на одной из трасс Томска», - говорится в сообщении.

Сотрудники рейдовой группы наложили на джип арест, машину собирались изъять и поместить на стоянку для арестованных автомобилей.

За рулем внедорожника находился мужчина, на место проведения рейда вызвали владелицу машины.

Дальше началась путаница.

Владелица джипа требовала от водителя оплатить долг. По ее словам, мужчина является ее партнером по бизнесу и всю задолженность фактически накопил именно он.

Но и это еще не все. Выяснилось, что попавший под арест автомобиль лишь зарегистрирован на женщине, а фактически находится в безраздельном пользовании водителя.

История закончилась тем, что мужчина, находившийся за рулем авто, вынул из кармана 200 тыс. рублей и оплатил долг посредством платежного терминала для приема наличных денежных средств.