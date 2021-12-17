Водитель Hyundai Solaris, совершивший лобовое столкновение с микроавтобусом, ездил без водительского удостоверения

26-летний водитель сел за руль, не имея водительского удостоврения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водитель Hyundai Solaris, допустивший 16 декабря столкновение с микроавтобусом Ford Transit в районе деревни Кандинка Томского района, водительского удостоверения не имеет. Возбуждено дело об административных правонарушениях в отношении водителя, сообщили в полиции региона.

"16 декабря 2021 года около 21 часа на автомобильной дороге подъезд к городу Томску от Р-255 «Сибирь» в районе села Кандинка произошло столкновение двух встречных транспортных средств.

По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Томска, допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автобусом Ford Transit, под управлением водителя 1972 года рождения, который двигался из Новосибирска в Томск по расписанию", - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В свою очередь, прокуратура Томского района уточнила, что в рейсовом микроавтобусе находилось 5 пассажиров.

По данным прокуратуры, автобус и иномарка столкнулись лоб в лоб; в результате водители, а также четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы.

Ранее полиция региона сообщила, что в автобусе находилось 17 человек.

Прокуратура Томского района проводит проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса.