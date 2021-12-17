Tele2 завершает год подарков, но останавливаться не намерена

В Tele2 подчеркнули, что в приоритетах компании - удовлетворять жажду общения клиентов, радовать, баловать и удивлять их. Фото: Евгения ГУСЕВА

Компания Tele2 в лице коммерческого директора макрорегиона «Сибирь» Максима Соловьева подвела итоги деятельности в 2021 году.

По словам Соловьева, Tele2 радовало бонусами и «плюшками» своих клиентов весь уходящий год, в том числе, скидками на тарифы и услуги, полезными опциями с бесплатным периодом, а также подарками от партнеров программы лояльности «Больше».

Представитель компании отметил стремительный рост потребления мобильного интернета.

- У нас в Сибири, например, за год трафик вырос на 35% по сравнению с ноябрем 2020 года. При этом 90% всего трафика приходится на сеть 4G – самую востребованную и распространенную сейчас технологию. Кстати, 4G в сибирской сети Tele2 поддерживают более 70% устройств, - подчеркнул коммерческий директор.

Соловьев напомнил, что в начале 2021 года компания утвердила важные нюансы в программе «Перенос минут и ГБ». Как известно, у абонентов Tele2 остатки трафика не сгорают, а переносятся на следующий месяц.

В январе 2021 года переносы, по словам Соловьева, сделали вечными, на период всего срока пользования сетью. Главное - вовремя вносить абонентскую плату.

- Напомню, что четыре года назад мы первыми на рынке запустили возможность сохранения минут и гигабайтов, но, если раньше остатки можно было потратить в течение следующего месяца, сейчас перенесенный трафик доступен всегда, - уточнил представитель сети.

Одним из самых ярких и востребованных среди клиентов компании в этом году стал проект «Меняйте минуты на кино».

С апреля 2021 года абоненты Tele2 могут менять неиспользованные минуты на фильмы от Wink. Стоимость фильма в минутах равна его длительности. Например, если фильм идет 1 час 35 минут, он будет доступен за 95 минут вашего пакета трафика.

В компании подсчитали, что абоненты в этом году обменяли более 117 миллионов минут на кино.

Рейтинг самых обмененных фильмов возглавили отечественная комедия «Батя» и суровая американская драма «Ледяной драйв».

Отдельно представитель компании остановился на проекте «Переплавка». За год жители России сдали на утилизацию через салоны Tele2 почти 14 тыс. старых телефонов. Оператор мобильной связи продлевает экологический проект на 2022 год.

Максим Соловьев также сообщил, что с 16 декабря по 9 января в салонах Tele2 клиенты смогут не только выбрать подарки по выгодным ценам, но и красиво упаковать их.

- Если в салоне есть пункт упаковки, то промоутер сам бесплатно упакует ваш подарок. Если пункта упаковки нет, клиенту вручат набор, в который входят упаковочная бумага и набор стикеров, - сообщил коммерческий директор макрорегиона «Сибирь».