Жилой дом и надворные постройки почти 3 часа тушили пожарные в Томском районе

Возгорание в деревне Подломск 14 человек тушили почти 3 часа. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Жилой дом и надворные постройки серьезно пострадали от огня в деревне Подломск Томского района; для того чтобы справиться с возгоранием, потребовалось почти 3 часа, сообщает региональное управление МЧС.

«17.12.21 в 04-37 ул. Молодежная. Брусовой жилой дом. К дому пристроены: гараж (внутри находился автомобиль ВАЗ 2121), дощатый крытый двор с надворными постройками», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 184 кв.м, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Огонь частично уничтожил деревянную обрешетку крыши дома, потолочное перекрытие, стены. Обгорело лакокрасочное покрытие автомобиля.

Причина пожара устанавливается.