Жилой дом и надворные постройки почти 3 часа тушили пожарные в Томском районе

Возгорание в деревне Подломск 14 человек тушили почти 3 часа.
Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области
Жилой дом и надворные постройки серьезно пострадали от огня в деревне Подломск Томского района; для того чтобы справиться с возгоранием, потребовалось почти 3 часа, сообщает региональное управление МЧС.
«17.12.21 в 04-37 ул. Молодежная. Брусовой жилой дом. К дому пристроены: гараж (внутри находился автомобиль ВАЗ 2121), дощатый крытый двор с надворными постройками», - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 184 кв.м, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Огонь частично уничтожил деревянную обрешетку крыши дома, потолочное перекрытие, стены. Обгорело лакокрасочное покрытие автомобиля.
Причина пожара устанавливается.