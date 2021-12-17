Водитель грузового Урала пострадал в столкновении с Ладой в селе Первомайское Томской области

19-летний водитель Лады не пропустил грузовой Урал, несоблюдение правил закончилось столкновением. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Столкновение двух транспортных средств произошло в Первомайском районе Томской области 16 декабря; пострадали 2 человека, сообщает полиция региона.

«16 декабря около 17 часов 25 минут в с. Первомайское, Первомайского района, произошло столкновение встречных автомобилей. По предварительной информации, автомобиль Ваз – 21093, под управлением 19-летнего водителя, не выполнил требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, допустил столкновение с двигающимся слева автомобилем УРАЛ 43204-0913-31 под управлением 29-летнего водителя», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В аварии травмы получили водитель грузового Урала и 20-летняя девушка-пассажир автомобиля Ваз – 21093, оба доставлены в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения.

В четверг, 16 декабря, на территории Томской области произошло несколько серьезных ДТП с пострадавшими.

На севере Томской области «Mercedes» протаранил ВАЗ-2131

В крупной аварии в районе Кандинки в Томском районе пострадали 6 человек