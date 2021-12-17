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Общество17 декабря 2021 1:39

Плановое отключение электричества в Томске 17 декабря затронет 11 улиц

Дольше всего без света с 9.00 до 17.00 придется обходится жителям микрорайона Наука
Елена Андреева
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Отключение света затронет центр Томска - дома на пр. Ленина и ул. Беленца.

Отключение света затронет центр Томска - дома на пр. Ленина и ул. Беленца.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Без света в связи с плановым отключением электричества 17 декабря останутся жители ряда домов на 11 улицах областного центра; самое долгое отключение запланировано в микрорайоне Наука, сообщает компания «Горсети»

«17 Декабря с 09:00 до 17:00 ул. Академика Сахарова 52-60, ул. Бутакова 5а, ул. Добровидова, 47-51, ул. Кучина 36-42,42/1,46-52,46/1,46/2,47-51,61, ул. Стрельникова 34-а,34а,36-40,44-48,52-72», - гогворится в сообщении.

Полный список адресов, попадающих под плановое отключение, можно увидеть на сайте «Горсетей».