Слабый «минус» и умеренный снег ожидаются в Томской области 17 декабря

Порывы ветра в течение дня в регионе могут достигать 12 м/с. Фото: Олег УКЛАДОВ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 17 декабря; днем возможен умеренный снег, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем умеренный снег, местами изморозевые явления. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью -10…-15 °С, местами -17…-22 °С.

Температура днем -3…-8 °С, местами до -13 °С.

На дорогах местами гололедица.