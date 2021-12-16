В крупной аварии в районе Кандинки в Томском районе пострадали 6 человек

Такие крупные аварии на трассах области случаются не часто... Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

16 декабря около 21 часа 30 минут на подъезде к городу Томску, в районе деревне Кандинка, это Томский район, произошло столкновение автомобиля Hyundai SOLARIS и рейсового микроавтобуса, в котором по предварительным данным находилось 17 человек, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Специалисты информируют, что по предварительной информации в результате ДТП пострадало 6 человек.

Полиция просит откликнуться очевидцев аварии, которых просят обращаться по телефону: 8 (3822) 66-44-22.