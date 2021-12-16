Вопрос о передаче территории ИК-4 в Томске муниципалитету еще в стадии обсуждения

Властям области и Томска еще предстоит утрясти все земельные вопросы будущего кампуса... Фото: Ксения Высотина

Председатель думы Томска Чингис Акатаев на пресс-конференции, посвященной итогам работы городского парламента в завершающемся году, рассказал журналистам о ситуации вокруг земли для будущего студенческого кампуса.

Как ранее сообщил губернатор Сергей Жвачкин, городок студентов будет строиться на муниципальных землях областного центра на левом берегу Томи. Для этого из федерального бюджета выделяются значительные суммы. Как отметил спикер Акатаев, сославшись на экспертов, из 120 га подтопляемыми здесь являются только 5 га. Ранее такую опасность активно обсуждали все желающие в социальных сетях.

Также Чингис Акатаев рассказал об альтернативных участках для строительства кампуса. Например, это территория ИК-4 на площади Южной, если колония будет выведена за пределы областного центра, а также площадка ТВЗ возле Академгородка. Эти варианты имеют, как плюсы, так и минусы. Спикер отметил, что соответствующий запрос для обсуждения был отправлен в УФСИН.

Заметим, что рассмотрение «земельного вопроса» кампуса еще впереди у городских депутатов.