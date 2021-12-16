В Томске задержан молодой человек, которого подозревают в краже металлических столбов

Молодой человек не хотел работать, но воровал очень трудолюбиво... Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске в полицию поступило сообщение от 68-летнего жителя пос. Киргизка областного центра, который заявил о краже с его дачного участка личного имущества, информирует пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сайт правоохранительного ведомства сообщает, что полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний молодой человек, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

Специалисты приводят подробности происшествия. По предварительным данным, в декабре текущего года подозреваемый проник на территорию дачного участка потерпевшего, пока тот отсутствовал несколько дней. Трудолюбивый молодой человек за один вечер выкопал из земли 13 металлических труб-столбов длиной 2 м и металлический бак высотой 1,5 м.

Сообщается, что погрузив имущество в грузовое такси, злоумышленник вывез его с территории дачного участка и сдал в пункт приема металлолома.

Отмечается, что сумма ущерба составила более 40 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.