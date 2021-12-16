Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 декабря 2021 12:15

На севере Томской области «Mercedes» протаранил ВАЗ-2131

Водитель Нивы пострадал и доставлен в медучреждение
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
В лобовом столкновении пострадал пожилой водитель...

В лобовом столкновении пострадал пожилой водитель...

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Днем 16 декабря в Стрежевом, расположенном на севере Томской области, на ул. Ермакова произошло столкновение автомобиля марки «Mercedes» с автомобилем ВАЗ-2131, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Специалисты описали аварию на сайте правоохранительного ведомства. По предварительной информации, сорокалетний водитель-мужчина, управляя автомобилем марки «Mercedes», допустил выезд на полосу встречного движения, двигаясь со стороны города Стрежевой в сторону микрорайона Новый. Он совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2131. За рулем Нивы находился водитель-мужчина 60 лет от роду.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, который был доставлен в медучреждение.