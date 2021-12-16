На севере Томской области «Mercedes» протаранил ВАЗ-2131

В лобовом столкновении пострадал пожилой водитель... Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Днем 16 декабря в Стрежевом, расположенном на севере Томской области, на ул. Ермакова произошло столкновение автомобиля марки «Mercedes» с автомобилем ВАЗ-2131, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Специалисты описали аварию на сайте правоохранительного ведомства. По предварительной информации, сорокалетний водитель-мужчина, управляя автомобилем марки «Mercedes», допустил выезд на полосу встречного движения, двигаясь со стороны города Стрежевой в сторону микрорайона Новый. Он совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2131. За рулем Нивы находился водитель-мужчина 60 лет от роду.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, который был доставлен в медучреждение.