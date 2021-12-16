В Томской области мужчина осужден за то, что нанес подруге удар работающей бензопилой

В сибирской глубинке кипят нешуточные страсти... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области Молчановский районный суд признал 38-летнего ранее судимого местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что в феврале 2020 года мужчина распивал спиртные напитки в компании своей сожительницы и ее подруги. В какой-то момент подсудимому показалось, что его подруга собирается уходить, и он начал высказывать свое недовольство по этому поводу, в результате чего между ними завязался конфликт. Не желая успокоиться и выслушать объяснения женщины, он взял на веранде бензопилу, завел ее и, подойдя к сожительнице, нанес ей удар работающей бензопилой по руке, причинив своим действиями тяжкий вред ее здоровью», – говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Специалисты отмечают, что в отношении подсудимого ранее был установлен административный надзор в связи с наличием судимости за тяжкое преступление.

Сообщается, что районный суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.