За сутки коммунальные службы Томска вывезли на полигоны 3 тысячи тонн снега

Каждый снегопад добавляет работы коммунальщикам. Фото: сайт мэрии Томска

Днем 16 декабря после ночного снегопада муниципальное предприятие «ТомскСАХ» вывело на расчистку улиц города от снега более 60 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Специалисты администрации Томска информируют о том, что на улицах города работали пескоразбрасыватели, плужнощеточные машины, самосвалы, трактора, снегопогрузчики. Они занимались вывозом снега, расчисткой дорог и пешеходных зон, проводили противогололедную обработку территории.

Сообщается, что всего за прошедшие сутки коммунальные службы Томска доставили на полигоны почти три тысячи тонн снега.