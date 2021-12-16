Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость16 декабря 2021 10:53

За сутки коммунальные службы Томска вывезли на полигоны 3 тысячи тонн снега

На улицах города продолжают свою работу 60 единиц спецтехники
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Каждый снегопад добавляет работы коммунальщикам. Фото: сайт мэрии Томска

Каждый снегопад добавляет работы коммунальщикам. Фото: сайт мэрии Томска

Днем 16 декабря после ночного снегопада муниципальное предприятие «ТомскСАХ» вывело на расчистку улиц города от снега более 60 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Специалисты администрации Томска информируют о том, что на улицах города работали пескоразбрасыватели, плужнощеточные машины, самосвалы, трактора, снегопогрузчики. Они занимались вывозом снега, расчисткой дорог и пешеходных зон, проводили противогололедную обработку территории.

Сообщается, что всего за прошедшие сутки коммунальные службы Томска доставили на полигоны почти три тысячи тонн снега.