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Происшествия16 декабря 2021 10:07

В Северске ищут мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин

Угрожая ножом житель закрытого города похитил деньги из торгового павильона
Елена Андреева
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Полиция закрытого города сейчас ищет мужчину, напавшего на магазин на проспекте Коммунистическом.

Полиция закрытого города сейчас ищет мужчину, напавшего на магазин на проспекте Коммунистическом.

Фото: Ксения Высотина

Полиция Северска разыскивает местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения; мужчина с ножом пришел в магазин и похитил оттуда деньги, сообщили в правоохранительных органах региона.

«14 декабря 2021 года в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск поступило сообщение о совершении разбойного нападения. По предварительным данным, в вечернее время неизвестный, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу: г. Северск, проспект Коммунистический, с применением предмета похожего на нож, похитил денежные средства в сумме более 16 тысяч рублей», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Наказание, предусмотренное Уголовным кодексом по этой статье, лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.