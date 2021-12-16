В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще 4 человека

287 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

16 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще 4 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 656 человек.

Также в Томской области выявлено 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 59 399 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 287 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 43 688 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,94. В коечном фонде свободно 28,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 28 486 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 133 пациентов скончалось, 37 155 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 131 646 человек, 294 024 скончались, 8 876 788 выздоровели.

"КП-Томск" 16 декабря писала о том, что в регионе разрешены новогодние праздники, но с некоторыми нюансами.

Магазинам региона власти рекомендовали увеличить часы работы, чтобы рассредоточить потоки покупателей.