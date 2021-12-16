Жители томского микрорайона Наука смогут отвести детей в новый детсад в конце января 2022 года

Дошкольное образование в детсаду микрорайона Наука будет идти с акцентом на конструирование и робототехнику. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый томский детский сад в микрорайоне Наука начнет работать в конце января 2022 года; педагогический коллектив для работы уже набран, списки детей составлены, сообщает телеграм-канал мэрии Томска.

«Сегодня и.о. мэра Михаил Ратнер провел выездное совещание по строительству детских садов, возводимых в Томске в рамках нацпроекта «Демография». Накануне городской департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса детского сада на 145 мест по ул. Академика Сахарова, 46», - говорится в сообщении.

В данный момент новый детсад проходит процедуру постановки на кадастровый учет.

В мэрии уточнили, что дошкольное образование в микрорайоне Наука будет идти по концепции «Детский сад – Наукоград» с акцентом на конструирование, робототехнику и не только.

Кстати, уже на следующей неделе в Томске планируется ввести в эксплуатацию детский сад по ул. Архитектора Василия Болдырева, 13. Там строительно-монтажные работы, по данным мэрии, выполнены на 97%.