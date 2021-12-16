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Происшествия16 декабря 2021 7:31

Житель Томска, задолжавший банкам почти миллион рублей, рискует остаться без машины

Судебные приставы наложили арест на Toyota Corolla 2013 года выпуска
Елена Андреева
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Понадобился эвакуатор, чтобы забрать машину должника.

Понадобился эвакуатор, чтобы забрать машину должника.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Судебные приставы в одной из деревень Томской области отыскали автомобиль должника; машину, чтобы погасить почти миллионный долг владельца, выставят на торги, сообщает томское управление ФССП.

«Томич спрятал от приставов автомобиль в деревне, но транспорт был обнаружен. Сейчас имущество готовится к реализации, посредством которой планируется частично погасить долг», - говорится в сообщении.

Общий долг жителя Томска по кредитам в четырех банках составляет 900 тысяч рублей. Кроме того, мужчине нужно оплатить еще 60 тысяч рублей штрафов ГИБДД за вождение в нетрезвом виде, а также исполнительский сбор в бюджет РФ.

У жителя областного центра нет стабильного дохода, поэтому приставы намерены оплатить его задолженность с помощью имущества должника — автомобиля Toyota Corolla 2013 года выпуска.

Уже вынесен запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД в отношении иномарки, чтобы владелец не смог продать либо передать ее до погашения долга. На машину требовалось наложить арест, однако владелец стал прятать ее, транспорт объявили в розыск.

Иномарку удалось обнаружить в одной из деревень Шегарского района у родственника должника.

С помощью эвакуатора машина была изъята и передана на ответственное хранение одному из взыскателей.

Сейчас транспорт оценивают, в случае, если долг не будет погашен в ближайшее время, имущество передадут на торги.