Высокая активность гриппа зафиксирована в Томской области

Заболеваемость гриппом работающего населения неизбежно ведет к производственным потерям, подчеркивают в томском Роспотребнадзоре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Высокая активность гриппа отмечается среди жителей Томской области; уровень заболеваемости выше уровня эпидемического порога на 35,5%, сообщает томское управление Роспотребнадзора.

«За прошедшую неделю на территории региона был зарегистрирован 9121 случай ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 7%. Заболеваемость выше эпидпорога в возрастной группе 15 лет и старше на 158%», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцинировано более 354 тысяч человек. План вакцинации выполнен на 61%.

Помимо вакцинации, управление Роспотребнадзора по Томской области призывает уделять внимание здоровому образу жизни как мере профилактики простудных заболеваний. В числе мер профилактики - здоровое питание, спорт, полноценные сон и отдых.