Магазинам Томской области в предновогодние дни рекомендовано работать круглосуточно

Оперштаб полагает, что, если магазины начнут работать по ночам, покупатели будут меньше контактировать друг с другом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперштаб Томской области 16 декабря озвучил ряд рекомендаций по поводу новогодних праздников с соблюдением эпидтребований в условиях пандемии коронавируса; в частности, по мнению специалистов, круглосуточная работа местных магазинов поможет рассредоточить потоки покупателей.

- В преддверии новогодних праздников безусловно увеличится поток покупателей в торговых центрах. Мы рекомендовали магазинам для рассредоточения покупателей увеличить время работы торговых объектов вплоть до перевода на круглосуточный режим работы, а также увеличить количество работающих касс, - заявила заместитель губернатора Томской области по социальной политики, заместитель руководителя оперштаба Алена Левко.

Левко добавила, что продовольственным ярмаркам в регионе рекомендовано использовать для торговли уличные площади.

В целом оперштаб разрешил проведение новогодних праздников, но с ограничениями.

Власти Томска на этой неделе объявили, что в школах и дошкольных учреждениях новогодние утренники пройдут без присутствия родителей

По данным на 15 декабря, в Томской области официально зарегистрировано 59 205 случаев заболевания коронавирусом.