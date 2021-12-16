Телефонные мошенники за одни сутки обманули и обокрали 12 жителей Томской области

Телефонные мошенники по-прежнему изобретательны и беспринципны, их жертвами становятся томичи разного возраста и социального положения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки мошенники похитили у жителей Томской области более 1 миллиона 400 тысяч рублей; по данным полиции региона, заявления в правоохранительные органы по факту хищения денег поступили от 12 жителей Томска и области.

«Одним из распространенных способов хищения денежных средств являются объявления в сети "Интернет" о продаже товаров и предоставлении услуг на выгодных условиях», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Одним из пострадавших от действий аферистов стал томич 2002 года рождения.

На одном из сайтов молодой человек увидел объявление о предоставлении кредита на льготных условиях, согласно которому кредит можно получить «даже с плохой кредитной историей».

Житель Томска попытался оставить заявку на сайте, на связь вышли мошенники, томич в итоге потерял свои деньги, не получив обещанного кредита.

На этой неделе «КП - Томск» рассказывала о том, что 21-летняя томичка лишилась крупной суммы денег, поверив лжевоенному; а 73-летний пенсионер из Томска потерял деньги, надеясь получить компенсацию за якобы поддельное лекарства.