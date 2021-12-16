В Шегарском районе Томской области 20 муниципальных служащих обвиняются в ложном предоставление сведений о доходах и имуществе

В целях недопущения аналогичных нарушений работниками прокуратуры даны разъяснения требований антикоррупционного законодательства. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области в Шегарском районе 20 муниципальных служащих обвиняются в ложном предоставление сведений о доходах и имуществе. Они привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Шегарского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что муниципальными служащими и руководителями учреждений не обеспечено предоставление правдивых сведений об имуществе и доходах. Помимо этого, выявлены факты сокрытия составителями справок отдельных видов доходов, а также по предыдущему месту работы и от продажи транспортных средств и недвижимого имущества.

В прокуратуре добавили, что в целях недопущения аналогичных нарушений работниками прокуратуры даны разъяснения требований антикоррупционного законодательства.