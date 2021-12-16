Томские ученые исследуют психологические различия людей с разными типами рака

В своей научной работе психологи исследуют выборку из 700 респондентов с диагнозом «онкология». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Томского государственного университета вместе с Челябинским областным клиническим центром онкологии и ядерной медицины исследуют психологические различия людей с разными типами рака. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Ученые предположили, что психологический портрет онкопациента связан с тем, где именно в теле развивается опухоль. Эту гипотезу психологи будут изучать в течение трех лет. Работа поддержана грантом РНФ», - говорится в сообщении.

Как отметила главный научный сотрудник лаборатории психофизиологии ТГУ Диана Циринг, специалисты заметили, что пациенты с опухолями определенных локализаций разговорчивы и общительны, других — замкнуты, третьих — в основном являются представителями профессий умственного труда, а четвертых — ригидны, застревают в каких-то вопросах.

Также она поясняет, что в своей научной работе психологи исследуют выборку из 700 респондентов с диагнозом «онкология», среди них — по 100–120 пациентов с каждой из шести наиболее частых локализаций опухоли: толстой и прямой кишки, желудка, молочной железы, предстательной железы, легких, немеланомного рака кожи.