Житель Тегульдетского района получил обвинения за то, что украл у своей 70-летней знакомой деньги

Обвиняемому назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тегульдетском районе Томской области местный 61-летний житель получил обвинения за то, что украл у своей 70-летней знакомой банковскую карту и жил на е деньги три дня. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Тегульдетский районный суд Томской области признал 61-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета)», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что мужчина, находясь в гостях у своей 70-летней знакомой, незаметно взял лежащую на столе ее банковскую карту. Используя функцию бесконтактной оплаты, мужчина в течение трех дней приобретал для себя товары в магазинах районного центра. Причиненный потерпевшей ущерб превысил 7 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Обвиняемому назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.