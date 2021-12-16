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Общество16 декабря 2021 2:34

Юные жительницы Томска получили 18 медалей с фестиваля «Сибириада-2021»

Спортсменки стали победителями и призерами Региональных соревнований по чир спорту
Ксения Высотина
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По итогам состязаний у СО «Томичка» 11 золотых, шесть серебряных и одна бронзовая медали.

По итогам состязаний у СО «Томичка» 11 золотых, шесть серебряных и одна бронзовая медали.

Фото: Сергей ГАПОН

Юные спортсменки Томска получили 18 медалей с фестиваля «Сибириада-2021». Томички стали победителями и призерами Региональных соревнований по чир спорту, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Воспитанницы спортивного объединения «Томичка» Детско-юношеского центра «Звёздочка» стали победителями и призёрами Региональных соревнований по чир спорту «Сибириада-2021»», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что фестиваль «Сибириада-2021» по чир спорту состоялись 11 декабря в спортивном комплексе «Юпитер». В соревнованиях прияли участие более 300 участников из Томска. Новосибирска и Кемерово.

Отмечается, что по итогам состязаний у СО «Томичка» 11 золотых, шесть серебряных и одна бронзовая медали.