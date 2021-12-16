В Томске вынесен приговор несовершеннолетнему, который похитил телефон у сверстника

Он открыто похитил у сверстника сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местному 17-летнему жителю вынесли обвинительный приговор за то, что он похитил телефон у своего сверстника. Парня приговорили к 100 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба СК РФ по Томкой области.

«Собранные следственными органами доказательства, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 17-летнему томичу, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного (грабеж)», - говорится в сообщении.

В следственных органах рассказали, что в ночное время обвиняемый, находясь в компания молодых людей, встретил на улице своих знакомых. В ходе разговора с одним из них у подсудимого возник конфликт. После чего, он открыто похитил у сверстника сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей.

В следственном комитете добавили, что суд признал молодого человека виновным в совершении данного преступления и приговорил его к 100 часам обязательных работ.