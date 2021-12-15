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Происшествия15 декабря 2021 14:42

В Томской области нерадивая мать оплатила долги по алиментам совершеннолетнему сыну, чтобы продать дом

Женщина отдала долг, когда не смогла распорядиться имуществом
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Нерадивая мамаша нашла большие деньги, чтобы оплатить долг по алиментам взрослому сыну...

Нерадивая мамаша нашла большие деньги, чтобы оплатить долг по алиментам взрослому сыну...

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томской области жительница г. Асино была обязан судом оплачивать содержание своего сына, перечисляя денежные средства опекуну. Однако женщина это делала с перебоями и не в полной мере, поэтому к совершеннолетию ее ребенка накопился долг свыше 170 тыс. рублей, сообщила 15 декабря пресс-служба УФССП России по Томской области.

Сайт регионального управления федеральной службы информирует о том, что судебные приставы применили комплекс принудительных мер, чтобы поступления были стабильными. Однако постоянного дохода гражданка не имела. Проживая в Асине, должница владела домом и земельным участком в Зырянском районе, в отношении которых служители закона вынесли запрет на регистрацию в Росреестре.

Специалисты отмечают, что женщина была привлечена к административной, а впоследствии и к уголовной ответственности. Однако после отбывания обязательных и исправительных работ ситуация не улучшилась.

Все изменилось, когда нерадивая мать решила продать дом. Чтобы это сделать, она погасила родительский долг в 170 тыс. рублей перед сыном. Кроме алиментов горожанка выплатила исполнительский сбор в бюджет РФ за неисполнение судебного решения в добровольный срок.