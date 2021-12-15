В Томске мировой судья оштрафовал похоронное бюро на полмиллиона за скупку данных об умерших

Конкуренция в похоронном бизнесе требует оплачивать источники информации... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске мировой суд оштрафовал похоронное бюро на полмиллиона рублей за взятку участковому полиции, сообщила 15 декабря пресс-служба прокуратуры области. Уточняется, что полицейский получил в первом полугодии 2018 года 42 тыс. рублей за базу умерших жителей города.

Сайт правоохранительного ведомства сообщил подробности скандального дела. Следствием установлено, что с января по июнь 2018 года гражданин, действующий в интересах организации, оказывающей ритуальные услуги в г. Томске, частями передал участковому уполномоченному полиции 42 тыс. рублей. Взяткодатель получал конфиденциальные сведения об адресах умерших жителей областного центра. Владея такой полезной для компании информацией, организация убеждала родственников воспользоваться ритуальными услугами именно данного похоронного бюро.

Специалисты информируют о том, что прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело о незаконной передаче вознаграждения в интересах юридического лица.

Отмечается, что мировой судья наложил на юридическое лицо административный штраф в размере 500 тыс. рублей, также конфискованы вышеупомянутые денежные средств в размере 42 тыс. рублей.

Заметим, что такие истории случаются и в стране, и в Томской области регулярно. Похоронные бюро быстро находят через разные источники информации своих потенциальных клиентов – родственников умерших. И не всегда сливают сведения именно полицейские.