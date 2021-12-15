В Томске суд вынес приговор местному жителю за избиение знакомого топором

Старые ссоры всплывают в памяти неожиданно... И понеслась! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске состоялся суд, в ходе которого мировой судья Кировского судебного района признал 52-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью знакомого этим летом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Отмечается, что мужчина бил потерпевшего топором.

«В ходе судебного следствия установлено, что в июле 2021 года в утреннее время на одной из автобусных остановок г. Томска мужчина увидел своего знакомого, с которым у него ранее сложились неприязненные отношения. Вспомнив старую обиду, мужчина подошел к потерпевшему и нанес ему несколько ударов находящимся в полиэтиленовом пакете топором, который он нес для заточки. Своими действиями подсудимый причинил потерпевшему легкий вред здоровью», – говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Отмечается, суд учел то обстоятельство, что подсудимый ранее к уголовной ответственности не привлекался, а также что он является инвалидом 3 группы, поэтому приговорил его к 5 месяцам ограничения свободы.